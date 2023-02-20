Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK, Yeni Malatyaspor'dan Doğukan'ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 20.2.2023 15:13

Manisa FK, Yeni Malatyaspor'dan Doğukan'ı kadrosuna kattı

İHA
Manisa FK, Yeni Malatyaspor’dan Doğukan’ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'un genç kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz’i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Doğukan Emeksiz, "Projeleri, hedefleri olan bir kulüpte olduğum için mutluyum. Manisa Futbol Kulübü'nün başarı için elimden geleni yapacağım. En kısa sürede takımıma katkı sağlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğukan Emeksiz'e Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarı dileyen Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise "Doğukan bu sezon Spor Toto 1. Lig'de dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Önemli bir oyuncuyu Manisa Futbol Kulübü ailesine kattığımız için mutluyuz. Doğukan'a Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Doğukan Emeksiz, 5 Ocak 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan Doğukan, daha sonra Beşiktaş altyapısına dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, Sarıyer, Afjet Afyonspor ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 23 resmi maça çıkan Doğukan, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Riskli yapılar için 2 seçenek! Bakanlığa başvurup test yaptırabilirsiniz
SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Aç kalktılar
Son dakika | F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız
Normalleşmeyelim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK, Yeni Malatyaspor'dan Doğukan'ı kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA