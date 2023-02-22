Son dakika haberi: Inter, Porto’yu tek golle yıktı! Lukaku takımını ipten aldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Inter sahasında Porto'yu konuk etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken ev sahibi takımda Federico Dimarco, Porto'da ise Otavio sarı kart gördü.
İkinci yarıda ise Porto forması giyen Otavio, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Inter son dakikalarda Romelu Lukaku ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız, 4 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken karşılaşma Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.