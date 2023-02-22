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Giriş Tarihi: 23.2.2023 01:15

Son dakika haberi: Inter, Porto'yu tek golle yıktı! Lukaku takımını ipten aldı...

Son dakika haberi: Inter, Porto’yu tek golle yıktı! Lukaku takımını ipten aldı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya geldi. Inter, Romelu Lukaku'nun bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Inter sahasında Porto'yu konuk etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken ev sahibi takımda Federico Dimarco, Porto'da ise Otavio sarı kart gördü.

İkinci yarıda ise Porto forması giyen Otavio, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Inter son dakikalarda Romelu Lukaku ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız, 4 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken karşılaşma Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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Son dakika haberi: Inter, Porto'yu tek golle yıktı! Lukaku takımını ipten aldı...
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