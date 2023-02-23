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Giriş Tarihi: 23.2.2023 23:01 Son Güncelleme: 23.2.2023 23:08

Angel Di Maria yıldızlaştı! Juventus farklı kazandı...

Angel Di Maria yıldızlaştı! Juventus farklı kazandı...

Uefa Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya Serie A ekibi Juventus, Nantes deplasmanına çıktı. Angel Di Maria'nın yıldızlaştığı maçta Juventus Nantes'i 3-0'lık skorla devirdi.

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Nantes ile Juventus, Fransa'da karşılaştı. 1-1 sona eren ilk maçın rövanşını 3-0 kazanan Juventus turu atlayan taraf oldu.

Maçta goller; 5., 20. ve 78. dakikalarda Angel Di Maria'dan geldi.

18. DAKİKADA EKSİK KALDI
Nantes'da Pallois, 18. dakikada ceza sahasında elle oynayarak penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Dİ MARİA'NIN PERFORMANSI YÜKSELİYOR
Maçta 3 gol ile yıldızlaşan Di Maria, son iki lig maçında da 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

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Angel Di Maria yıldızlaştı! Juventus farklı kazandı...
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