Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.