Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 2. maçında 1-0'lık galibiyetin rövanşında Basel'e konuk oluyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.
Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Xhaka, Novoa
Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
3 büyüklerin taraftarları, Basel-Trabzonspor karşılaşmasında Fırtına'yı desteklemek için stadyumdaki yerlerini aldılar