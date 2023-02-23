Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.2.2023 21:34 Son Güncelleme: 23.2.2023 21:39

Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi son 16 turu 2. maçında Trabzonspor, İsviçre Ligi ekiplerinden Basel deplasmanına çıkıyor. İlk maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılan bordo-mavili ekip, Basel karşısında tur atlayarak bir sonraki tura çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 2. maçında 1-0'lık galibiyetin rövanşında Basel'e konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Xhaka, Novoa

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

3 büyüklerin taraftarları, Basel-Trabzonspor karşılaşmasında Fırtına'yı desteklemek için stadyumdaki yerlerini aldılar

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Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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