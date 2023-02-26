PSG’dan tarihi karar! Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünden biri gidiyor

MESSI İÇİN INTER MIAMI VE NEWELL'S OLD BOYS İHTİMALLERİ VAR

Finansal Fair Play'i karşılamak adına harekete geçen PSG'nin Katarlı patronları, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe 3'lüsünü bozmak zorunda kalacak. Sezon sonu ayrılacak isim henüz netlik kazanmamışken yıldız oyuncular için masada birçok seçenek bulunuyor. Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sona erecek ve henüz Paris ekibiyle yeni bir anlaşma sağlamadı. Arjantinli yıldızın seçenekleri arasında eski kulübü Barcelona, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami ve çocukluk kulübü Newell's Old Boys bulunuyor. Paris ekibi, Lionel Messi'ye yıllık 31 milyon sterlin değerinde bir maaş veriyor ve olasık bir ayrılığı kararını kabullenebilir.