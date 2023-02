Tüm renkler tüm takımlar Türkiye’dir

ürkiye,olarak adlandırılan büyük bir yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken, futbol sevgisi acıları azaltmada en büyük güç oldu…Tüm kulüpler, depremzedelere destek için güçlerini birleştirirken omuz omuza verdi, renklerin değil, birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Yardım kolileri, yüzlerce tırla afetzedelere ulaştırıldı. Fenerbahçe-Konya ve Beşiktaş-Antalya maçlarında yapılan siyasi tezahüratlar ise yaşanan güzellikleri gölgeledi.Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz.Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız.Bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz.Tüm takımlar, tüm renkler Türkiye'nindir! Her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz.Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür.Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır.Asrın felaketini direkt yaşayan bir şehir olarak her stadyumda "Malatya" tezahüratının verdiği morali anlatamayız.Bütün takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bir bütün olduğu bu dönemde ne yazık ki bazı stadyumlarda futbola siyaset sokulmaya çalışıldığını üzülerek takip ediyoruz.Stadyumlarda siyasi hedeflere acılarımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır.Siyasetin yeri stadyumlar değil seçim sandıklarıdır.Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!56 yıllık şanlı tarihiyle şehrin gururu Elazığspor camiası ile birlikte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımızı değerli kamuoyuyla paylaşıyor, çirkin ve bir o kadar da ahlaksız siyaset yapanları kınıyoruz.Kulüpler Birliği dün Süper Lig başkanlarıyla irtibata geçerek bir açıklama yapacağını bildirdi.: "Spor Kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Stadyumlar da dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır.halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, yaraları sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir." Bu paylaşımı kulüpler, Twitter hesaplarından retweet etti.Yaşanan felaket sonrası taraftarlar büyük bir dayanışma örneği sergilerken, Trabzonspor'un Basel ile oynadığı Konferans Ligi maçında gönül verdikleri renklerin formalarıyla güzel görüntüler ortaya koymuşlardı