Tüm renkler tüm takımlar Türkiye’dir

“Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Futbolun muazzam gücünü, acılı günlerimizde yaraları sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır”
"FUTBOLSEVERLERİ, BÜYÜK BİR FELAKETİN YARALARINI SARMAYA DAVET EDIYORUZ"
Türkiye, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan büyük bir yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken, futbol sevgisi acıları azaltmada en büyük güç oldu… Enkaz altındançıkan çocukların yüzü, gönül verdiklerirenkler ve hayranı oldukları futbolcularındesteği ile az da olsa güldü. Tüm kulüpler, depremzedelere destek için güçlerini birleştirirken omuz omuza verdi, renklerin değil, birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Yardım kolileri, yüzlerce tırla afetzedelere ulaştırıldı. Fenerbahçe-Konya ve Beşiktaş-Antalya maçlarında yapılan siyasi tezahüratlar ise yaşanan güzellikleri gölgeledi. Afette rekabetibir kenara bırakıp, dostluğu ön planaçıkaran kulüpler bu duruma tepki gösterdi.
KULÜPLER BIREYSEL AÇIKLAMA DA YAPTI
KONYASPOR: Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.
Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz. ALANYASPOR: Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız.
KAYSERİSPOR: Bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. BAŞAKŞEHİR: Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. ÜMRANİYESPOR: Tüm takımlar, tüm renkler Türkiye'nindir! Her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz. SİVASSPOR: Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür.
Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. YENİ MALATYASPOR: Asrın felaketini direkt yaşayan bir şehir olarak her stadyumda "Malatya" tezahüratının verdiği morali anlatamayız.
Bütün takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bir bütün olduğu bu dönemde ne yazık ki bazı stadyumlarda futbola siyaset sokulmaya çalışıldığını üzülerek takip ediyoruz.
Stadyumlarda siyasi hedeflere acılarımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır.
Siyasetin yeri stadyumlar değil seçim sandıklarıdır. ÇAYKUR RİZESPOR: Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız! ELAZIĞSPOR: 56 yıllık şanlı tarihiyle şehrin gururu Elazığspor camiası ile birlikte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımızı değerli kamuoyuyla paylaşıyor, çirkin ve bir o kadar da ahlaksız siyaset yapanları kınıyoruz.
SÜPER LİG BAŞKANLARI İMZALADI
Kulüpler Birliği dün Süper Lig başkanlarıyla irtibata geçerek bir açıklama yapacağını bildirdi. BirlikBaşkanı Ali Koç tarafından, 19 kulüpbaşkanının onayına sunulan metinüzerinde mutabakata varılınca şuaçıklama paylaşıldı: "Spor Kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Stadyumlar da dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır. Budönemde kendi aramızdaki rekabetibir kenara bırakarak halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizler sadece sahadaki rekabetimizleilgilenmek ve sportif performansımızlakonuşulmak istiyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, yaraları sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir." Bu paylaşımı kulüpler, Twitter hesaplarından retweet etti.
BÜYÜK DAYANIŞMA
Yaşanan felaket sonrası taraftarlar büyük bir dayanışma örneği sergilerken, Trabzonspor'un Basel ile oynadığı Konferans Ligi maçında gönül verdikleri renklerin formalarıyla güzel görüntüler ortaya koymuşlardı