Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! "Ben vazgeçmeyeceğim..."

Sakatlık sonrası Antalyaspor maçıyla dönecek olan Rachid Ghezzal maç öncesi ısınmasında tekrar sakatlanarak maça çıkamadı, durumu hakkında konuştu...

Erteleme mücadelesi olan Antalyaspor maçıyla sahalara dönmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç önü ısınmasında sakatlanarak maça çıkmamıştı.

VAZGEÇMEYECEĞİM DEDİ

Sosyal medya hesabından yaşadığı sakatlık sonrası paylaşım yapan Ghezzal, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim." dedi.

BU SEZON BİR MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Toplam 6 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu yaşnızca Süper Lig'in ilk haftasındaki 1-0 kazanılan Kayserispor maçında 90 dakika sahada kalmıştı. O maçta maçı kazandıran gol de ondan gelmişti.

RACHİD GHEZZAL'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 6 kere siyah-beyazlı formayı giyebilen yetenekli futbolcu, toplamda 2 gol ve 1 asistle 3 gol katkısı vermişti.

SİVAS MAÇI ÖNCESİ EKİM AYINDA

4 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçında son dakika oyuna girip 1 dakika sahada kalan Rachid Ghezzal, aslında son maçını 16 Ekim tarihinde oynanan ve 2-2 berabere biten Trabzonspor oynamıştı. O maçta 45 dakika görev alabilmişti.

GHEZZAL NE ZAMAN DÖNECEK?

TRT Spor'un haberine göre Antalyaspor maçının ısınmasında yeniden sakatlanan Rachid Ghezzal iki hafta sahalardan uzak kalacak.