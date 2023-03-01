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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:10

Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu! İspanyol basını resmen duyurdu...

Radamel Falcao’nun yeni adresi belli oldu! İspanyol basını resmen duyurdu...

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao'nun geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Vallecano ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncunun yeni adresinin Malezya olacağı öne sürüldü.

Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, bonservisine tam 103 milyon Euro ödenen, kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Radamael Falcao 2019'un yaz transfer döneminde çok büyük umutlar ve büyük uğraşlarla Galatasaray'a gelmişti.

43 MAÇTA 23 GOLE KATKI
Fakat Kolombiyalı yıldızın, Sarı-Kırmızılılar'daki macerası pek de beklenildiği gibi geçmedi. Türkiye'de sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu iki sezonda Galatasaray formasıyla sadece 43 maça çıktı. Bu süreçte 20 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, 2021'in Eylül ayında yeniden İspanya'ya döndü ve Rayo Vallecano'ya imza attı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Vallecano formasıyla da 46 karşılaşmaya çıkan ve 8 gol atma başarısı gösteren 37 yaşındaki forvetin sözleşmesi Haziran'da sona erecek. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, tecrübeli oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı.

ANLAŞMA OLMAZSA HAREKETE GEÇECEKLER
Kolombiyalı süperstarın sezon sonunda Vallecano ile sözleşme yenilememesi durumunda yeni durağının Malezya olabileceği öne sürüldü. Marca'da yer alan haberde, Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'in, Falcao'yla ilgilendiği ve İspanyol kulübü ile yıldız oyuncu arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre harekete geçeceği kaydedildi.

KARİYERİNDE 25 KUPA
Kazandığı 25 kupayla Malezya'nın en başarılı ekiplerinden biri olan Johor Darul Ta'zim, Falcao'yu renklerine bağlayarak tarihinin en sansasyonel transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu! İspanyol basını resmen duyurdu...
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