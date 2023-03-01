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Giriş Tarihi: 1.3.2023 08:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus kuralını bozdu! Son 5 maçta...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus kuralını bozdu! Son 5 maçta...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında “Benim için ideal 11 yok” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya sürdüğü son 5 karşılaşmada kuralını bozdu.

Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait futbolcular var" karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray derbisinden sonra ezberini bozdu. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi 11'inde kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle yaparken ideal iskeletiyle oynamayı fazla tercih etmedi.

VAZGEÇİLMEZLER

4 galibiyet-1 beraberlik çıkarılan bu süreçte Altay, Arao, Samet, Ferdi, Szalai ve Valencia ilk kadroya yazılanlar oldu. Lincoln, İrfan Can ve Batshuayi de arkadaşlarını izledi. Jesus, ayrıca Zajc, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King bekleneni veremezken 1'er kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece 1 müsabakada 11'de oynadı.

BATSHUAYI CUMARTESİ'YE YETİŞİR

Süper Lig'de cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önceki günkü idmanda sakatlanan Michy Batshuayi'den güzel haber geldi. Belçikalı yıldızın durumunun ciddi olmadığı, Kayserispor karşılaşmasına yetişeceği ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu riske edilmezse ileri ikilide yeniden King ve Valencia forma giyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus kuralını bozdu! Son 5 maçta...
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