Galatasaray’ın dev projesi hayata geçiyor

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Emlak Konut, Florya arazisinin kalan kısmının Galatasaray'a satıldığını duyurdu. Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır" denildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin sıradaki hedefi, takımın tesislerini Kemerburgaz'a taşımak ve Florya'da inşaata başlamak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu ay yapılacak olağan mali kongrede projenin detaylarını açıklaması bekleniyor.