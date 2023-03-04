Ne yaptın Sikking! Performansıyla alay ettiler

Hollanda 2. Ligi'nin 27. haftasında PEC Zwolle ile Den Bosch karşı karşıya geldi. Tarihi skorun çıktığı mücadelede Zwolle, sahadan 13-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta PEC Zwolle'ye tarihi farkı getiren golleri Velios (4), Thy (3), Van den Belt (2), Medunjanin, Taha, Beelen ve Van den Berg kaydetti. Bu sonuçla PEC Zwolle 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanda kaldı.

SIKKING'İN PERFORMANS DALGA KONUSU OLDU

Karşılaşmada Den Bosch'un kalesini koruyan Konrad Sikking'in performansı sosyal medyada dalga konusu oldu. 24 yaşındaki eldiven, mücadelede kalesine gelen 16 isabetli şutun yalnızca 3'ünü çıkarabildi.