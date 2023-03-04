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Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:19

Ne yaptın Sikking! Performansıyla alay ettiler

Ne yaptın Sikking! Performansıyla alay ettiler

Hollanda 2. Ligi'nde lider PEC Zwolle sahasında Den Bosch'u 13-0 mağlup etti. Den Bosch kalecisi Konrad Sikking, kalesine atılan 16 isabetli şutun sadece 3'ünü çıkarınca performansıyla dalga konusu oldu.

Hollanda 2. Ligi'nin 27. haftasında PEC Zwolle ile Den Bosch karşı karşıya geldi. Tarihi skorun çıktığı mücadelede Zwolle, sahadan 13-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta PEC Zwolle'ye tarihi farkı getiren golleri Velios (4), Thy (3), Van den Belt (2), Medunjanin, Taha, Beelen ve Van den Berg kaydetti. Bu sonuçla PEC Zwolle 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanda kaldı.

SIKKING'İN PERFORMANS DALGA KONUSU OLDU
Karşılaşmada Den Bosch'un kalesini koruyan Konrad Sikking'in performansı sosyal medyada dalga konusu oldu. 24 yaşındaki eldiven, mücadelede kalesine gelen 16 isabetli şutun yalnızca 3'ünü çıkarabildi.

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Ne yaptın Sikking! Performansıyla alay ettiler
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