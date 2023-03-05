Liverpool’dan Manchester United’a karşı tarihi galibiyet! Muhammed Salah tarihe geçti...

Premier Lig'in 26. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.
Anfield'da oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 43 ve 50. dakikalarda Gakpo, 47 ve 75. dakikalarda Darwin Nunez ile 66 ve 83. dakikalarda Salah ile 88. dakikada Firminho'dan geldi. Bu sonuç ayrıca Liverpool-Manchester United rekabetindeki farklı galibiyet olarak da tarihe geçti.
Öte yandan Mısırlı golcü Mohamed Salah, 129 golle Robbie Fowler'ı geride bırakıp Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.
Bu sonuçla Liverpool puanını 42 yaparken, Kırmızı Şeytanlar 49 puanda kaldı.
Gelecek hafta Manchester United sahasında Southampton'ı ağırlarken, Jurgen Klopp'un ekibi ise Arsenal karşısında son anlarda puanı kaçıran Bournemouth'u ağırlayacak.