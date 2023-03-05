Liverpool’dan Manchester United’a karşı tarihi galibiyet! Muhammed Salah tarihe geçti...

Anfield'da oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 43 ve 50. dakikalarda Gakpo, 47 ve 75. dakikalarda Darwin Nunez ile 66 ve 83. dakikalarda Salah ile 88. dakikada Firminho'dan geldi. Bu sonuç ayrıca Liverpool-Manchester United rekabetindeki farklı galibiyet olarak da tarihe geçti.