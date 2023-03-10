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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Hep hüsran

UĞUR ÇEM
Hep hüsran

Bayern Münih’e elenen Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne yine havlu attı. Son 12 sezonda harcanan 1 milyar 480 milyon Euro bonservis çöpe gitti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e iki maç sonunda 3-0 yenilen Paris Saint-Germain turnuvaya yine veda etti. Taraftarına yine hayal kırıklığı yaşatan Messi'li, Mbappe'li ve Neymar'lı Fransız ekibi, Avrupa'nın en büyüğü olma hayalini başka bahara bıraktı. 2011 yılında Katar sermayesine geçen başkent takımı, 12 sezon boyunca kadrosunu yıldızlarla donattı. Bu süreçte PSG, 134 transfere 1 milyar 480 milyon Euro ödeyip Avrupa'nın en çok bonservis harcaması yapan 6. takımı oldu ancak yıldızlar karması, karşılığını Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü veremedi.

CARLO ANCELOTTİ BİLE KUPAYI GÖREMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde her sezon gruplardan çıkmayı başaran Nasser El-Khelaifi'nin başkanlığındaki Paris ekibi, sonraki turlarda aradığını bulamadı. Yalnızca 2019-20 sezonunda final oynayan Fransız kulübü, yine Bayern Münih'e yenilerek kupayı kaptırdı. Son yıllarda Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Unai Emery ve Christophe Galtier gibi dünya futbolunun ünlü isimlerinin çalıştırdığı PSG, 4 kez çeyrek finalde elenirken 5 defa da son 16 turunda Devler Ligi'ne veda etti.



CAMPOS'A TEPKİ ÇOK BÜYÜK
Lille ile Fransa Ligi'ni kazanan Christophe Galtier de Şampiyonlar Ligi için çare olamazken tepkilerin biriktiği diğer isim ise sportif direktör Luis Campos oldu. Geçen sezon G.Saray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık yapan ancak hamleleri ile taraftarın tepkisini çeken Portekizli futbol adamı, sezon sonunda ise görevinden ayrıldığını açıklamıştı...

BIR GÖRÜŞ
Suat UMURHAN
Kültür yoksa paranın önemi yok!
Para ile sporda başarı ne kadar doğru orantılıysa bu Şampiyonlar Ligi ölçeğinde tek gerçek değil. Son 20 yılda büyük kulüplerle orta sınıf takımlar arasındaki hacim farkı sürekli açıldı. Bu duruma dış finans kaynaklı iki ek takım katıldı: Manchester City&PSG… Her ikisinin de lig şampiyonluğunda artık gözü yok. Tek gerçekleri var o da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Ama gel gör ki bu bir kültür, bu bir takım olabilme seviyesidir… Takımların genlerinden gelen bir futbol mantalitesi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Milyar Euro'yu aşan yatırım ile PSG'ye gelen Fransa şampiyonluklarının neredeyse bir anlamı kalmadı. Messi-Neymar-Mbappe gibi sembol isimlerin varlığında bile bir türlü gelmeyen kupa bir kez daha ertelendi. Katarlı sahipleri ile birlikte 12 sezonda 1 yarı final ve 1 final başarıdan çok uzak bir durum. Messi'nin 4, Ronaldo'nun 5 şampiyonluğunun yanında Mbappe'nin henüz kupaya uzanamaması Fransız yıldızı da La Liga'ya ya da Premier Lig'e doğru itecektir. Nasıl ki Lionel Messi, Dünya Kupası kazanamadan ne yaparsa yapsın 'en büyük' olamadıysa Mbappe de Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldıramazsa 'büyük' seviyesine yükselemez...-

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