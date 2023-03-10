Hep hüsran

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e iki maç sonunda 3-0 yenilen Paris Saint-Germain turnuvaya yine veda etti. Taraftarına yine hayal kırıklığı yaşatanAvrupa'nın en büyüğü olma hayalini başka bahara bıraktı. 2011 yılında Katar sermayesine geçen başkent takımı, 12 sezon boyunca kadrosunu yıldızlarla donattı.Şampiyonlar Ligi'nde her sezon gruplardan çıkmayı başaran Nasser El-Khelaifi'nin başkanlığındaki Paris ekibi, sonraki turlarda aradığını bulamadı. Yalnızca 2019-20 sezonunda final oynayan Fransız kulübü, yine Bayern Münih'e yenilerek kupayı kaptırdı. Son yıllarda Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Unai Emery ve Christophe Galtier gibi dünya futbolunun ünlü isimlerinin çalıştırdığı PSG,Lille ile Fransa Ligi'ni kazanan Christophe Galtier de Şampiyonlar Ligi için çare olamazken tepkilerin biriktiği diğer isim ise sportif direktör Luis Campos oldu. Geçen sezon G.Saray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık yapan ancak hamleleri ile taraftarın tepkisini çeken Portekizli futbol adamı, sezon sonunda ise görevinden ayrıldığını açıklamıştı...Suat UMURHANKültür yoksa paranın önemi yok!ile sporda başarı ne kadar doğru orantılıysa bu Şampiyonlar Ligi ölçeğinde tek gerçek değil. Son 20 yılda büyük kulüplerle orta sınıf takımlar arasındaki hacim farkı sürekli açıldı.Her ikisinin de lig şampiyonluğunda artık gözü yok. Tek gerçekleri var o da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.Takımların genlerinden gelen bir futbol mantalitesi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Milyar Euro'yu aşan yatırım ile PSG'ye gelen Fransa şampiyonluklarının neredeyse bir anlamı kalmadı. Messi-Neymar-Mbappe gibi sembol isimlerin varlığında bile bir türlü gelmeyen kupa bir kez daha ertelendi. Katarlı sahipleri ile birlikte 12 sezonda 1 yarı final ve 1 final başarıdan çok uzak bir durum. Messi'nin 4, Ronaldo'nun 5 şampiyonluğunun yanında Mbappe'nin henüz kupaya uzanamaması Fransız yıldızı da La Liga'ya ya da Premier Lig'e doğru itecektir.