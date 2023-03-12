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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Rekorların efendisi Pirlo

Fatih Karagümrük, İtalyan hoca yönetiminde 9 maçta yenilmeyerek kulüp tarihinin rekorunu kırdı

ANDREA Pirlo'nun yönetimindeki Fatih Karagümrük kulüp rekorunu kırdı. Önceki gün Giresunspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, üst üste 9. maçında kaybetmeyerek en uzun süreli yenilmezlik serisini yakaladı. Geride kalan 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden İstanbul ekibi, 2023 yılında yenilgi yüzü görmedi. Karagümrük, ligdeki son 9 maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken son yenilgisini 25 Aralık 2022'de Adana Demir'e karşı 2-1'lik skorla almıştı.

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Rekorların efendisi Pirlo
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