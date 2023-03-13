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Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:30 Son Güncelleme: 13.3.2023 10:32

Ölüm onu tribünde yakaladı! 68 Aksaray - Çankaya FK maçında üzücü haber...

DHA
Ölüm onu tribünde yakaladı! 68 Aksaray - Çankaya FK maçında üzücü haber...

Aksaray'da dün izlemeye gittiği futbol maçında tribünde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammet Eren Yılmaz (16), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti.

Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için giden Muhammet Eren Yılmaz, tribünde aniden fenalaştı.

Hazırda bekleyen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Eren Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Muhammet Eren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Eren Yılmaz'ın, cenazesinin öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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Ölüm onu tribünde yakaladı! 68 Aksaray - Çankaya FK maçında üzücü haber...
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