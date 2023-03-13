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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:09

Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi! Ivan Rakitic için harekete geçildi...

Trabzonspor’dan dev transfer hamlesi! Ivan Rakitic için harekete geçildi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası, Ertuğrul Doğan başkanlık için resmen adaylığını açıklamıştı. Yeni başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Doğan, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Hırvat yıldız Ivan Rakitic'in menajeriyle bir araya geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Geçici başkan ve kongre için tek aday Ertuğrul Doğan, seçilirse yeniden çalışacağı Abdullah Avcı'nın verdiği rapor üzerinden görüşmelere devam ediyor.

Doğan, başkan adaylığını resmen açıkladığı gün İstanbul'daki ofisinde İspanyol menajer Canales'i konuk etti… Barcelona'nın hocası Xavi ve Aston Villa'nın hocası Unai Emery'nin de menajeri olan Canales'le bir görüşme yaptı.

Bu görüşmenin Bartra'nın tavsiyesiyle İspanyol teknik adam Joseba Etxeberria için olduğu bile olduğu iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, görüşmenin Sevilla'nın orta sahadaki yıldızı Ivan Rakitic için yapıldığı ortaya çıktı. Avcı'nın isteğiyle sezon sonunda takımdan ayrılacak Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak için Hırvat orta saha için bir ön görüşme olduğu belirtildi.

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Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi! Ivan Rakitic için harekete geçildi...
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