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Giriş Tarihi: 17.3.2023 16:22 Son Güncelleme: 17.3.2023 16:41

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Organizasyonların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

- ÇEYREK FİNAL

Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

- YARI FİNAL

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice

Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar

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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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