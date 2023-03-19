Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Lale Orta'ya tepki: "Cevabımızı sahada vereceğiz"
Giriş Tarihi: 19.3.2023 23:25 Son Güncelleme: 19.3.2023 23:28

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Lale Orta'ya tepki: "Cevabımızı sahada vereceğiz"

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Lale Orta’ya tepki: Cevabımızı sahada vereceğiz

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında kazandığı maç sonrası açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi ve MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı.

İşte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Lafta VAR. 'Orta'da YOK.

Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Lale Orta'ya tepki: "Cevabımızı sahada vereceğiz"
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