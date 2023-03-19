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Giriş Tarihi: 19.3.2023

İstanbul’da kardeş payı

İstanbul’da kardeş payı
Küme düşme hattı stresinden uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. İstanbul derbisinde Kasımpaşa, 29. dakikada Mamadou Fall'ın golü ile Ümraniye karşısında 1-0 öne geçti. 41'de Ümraniye'nin kazandığı penaltıda Mrsic ağları bulup maça dengeyi getirdi: 1-1. İkinci yarıda iki ekip de fırsatları harcayınca herkes birer puana razı oldu.

SELÇUK İNAN DÖNEMİ BİTTİ
Kasımpaşa, maçın ardından teknik direktör Selçuk İnan ile yolları ayırdı. 14. haftada göreve gelen genç hoca, 12 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

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İstanbul’da kardeş payı
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