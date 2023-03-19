İstanbul’da kardeş payı

Küme düşme hattı stresinden uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. İstanbul derbisinde Kasımpaşa, 29. dakikada MamadouFall'ın golü ile Ümraniye karşısında1-0 öne geçti. 41'de Ümraniye'ninkazandığı penaltıda Mrsic ağlarıbulup maça dengeyi getirdi: 1-1. İkinci yarıda iki ekip de fırsatları harcayınca herkes birer puana razı oldu.
SELÇUKİNANDÖNEMİBİTTİ
Kasımpaşa, maçın ardından teknik direktör Selçuk İnan ile yolları ayırdı. 14. haftada göreve gelen genç hoca, 12 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı.