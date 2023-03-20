Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Fırsatlar vardı ama..."

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden olan Rus futbolcu Dmitri Barinov, siyah-beyazlı takıma transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili konuştu.

Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

26 yaşındaki orta saha Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi:"Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil." (fotomaç)