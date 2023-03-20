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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:21 Son Güncelleme: 20.3.2023 10:36

Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Fırsatlar vardı ama..."

Dmitri Barinov’dan Beşiktaş itirafı! Fırsatlar vardı ama...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın bir dönem gündemine gelen Dmitri Barinov'dan transferin gerçekleşmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rus futbolcu, "Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden olan Rus futbolcu Dmitri Barinov, siyah-beyazlı takıma transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili konuştu.

Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

26 yaşındaki orta saha Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi:"Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil." (fotomaç)

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Dmitri Barinov'dan Beşiktaş itirafı! "Fırsatlar vardı ama..."
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