Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)

ENNER VALENCIA VE OOSTERWOLDE 4-5 HAFTA YOK

Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia, milli takım arası sonrası 1 ya da 2 Nisan'da oynanması beklenen Beşiktaş derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.