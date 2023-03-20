Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)
Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:51 Son Güncelleme: 20.3.2023 14:52

Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe’de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok SABAH.COM.TR ÖZEL

Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in 3 önemli ismi de milli takım arası sonrası 1 ya da 2 Nisan'da oynanması beklenen Beşiktaş derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde'nin dönüşü 4-5 haftayı bulabilir.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.

ENNER VALENCIA VE OOSTERWOLDE 4-5 HAFTA YOK
Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia, milli takım arası sonrası 1 ya da 2 Nisan'da oynanması beklenen Beşiktaş derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde'nin dönüşünün 4-5 haftayı bulabileceği, Joshua King'in ise derbiden sonraki Fatih Karagümrük maçına hazır olması beklendiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! "Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar"
Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...
Son dakika: ‘Özerklik’ ve ‘Öcalan’a özgürlük’ çağrısının ardından bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı...
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız
İzmir'de dikkat çeken kare! 6'lı koalisyon fire verdi
Kafayı neden dinimizle bozdular?
Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA