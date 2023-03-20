Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
ENNER VALENCIA VE OOSTERWOLDE 4-5 HAFTA YOK
Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia, milli takım arası sonrası 1 ya da 2 Nisan'da oynanması beklenen Beşiktaş derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde'nin dönüşünün 4-5 haftayı bulabileceği, Joshua King'in ise derbiden sonraki Fatih Karagümrük maçına hazır olması beklendiği kaydedildi.