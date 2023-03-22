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Giriş Tarihi: 22.3.2023 11:04

EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı başlıyor

AA
EURO 2024 Elemeleri’nde ilk hafta heyecanı başlıyor

2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

ELEMELERDE İLK HAFTA MAÇLARININ (TSİ) PROGRAMI ŞÖYLE:

YARIN:

C GRUBU

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

H GRUBU

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

J GRUBU

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

24 MART CUMA:

B GRUBU

22.45 Fransa-Hollanda

22.45 Cebelitarık-Yunanistan

E GRUBU

22.45 Çekya-Polonya

22.45 Moldova-Faroe Adaları

F GRUBU

22.45 İsveç-Belçika

22.45 Avusturya-Azerbaycan

G GRUBU

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 Sırbistan-Litvanya

25 MART CUMARTESİ:

A GRUBU

17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 İspanya-Norveç

D GRUBU

20.00 Ermenistan-Türkiye

22.45 Hırvatistan-Galler

I GRUBU

20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya

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EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı başlıyor
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