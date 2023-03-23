Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! "Takipten çıkmadım"

"BEŞİKTAŞ'I DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARMIŞTIM"

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın hatırlatılması üzerine açıklama yapan 41 yaşındaki popçu, şöyle konuştu:

Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı