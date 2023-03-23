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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:14

Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! "Takipten çıkmadım"

Simge Sağın’dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! Takipten çıkmadım

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile takipleşmesi ve birbirlerini Instagram hikayelerinde paylaşmalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Simge Sağın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı, Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin (30) gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın'ı etiketlemişti. Güzel şarkıcı da bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.

"BEŞİKTAŞ'I DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARMIŞTIM"
Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın hatırlatılması üzerine açıklama yapan 41 yaşındaki popçu, şöyle konuştu:

Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı

"GALATASARAY'DAN DAVET GELMEDİ"
Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna da yanıt veren Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi. (Milliyet)

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Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! "Takipten çıkmadım"
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