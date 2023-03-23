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Giriş Tarihi: 23.3.2023 14:17 Son Güncelleme: 23.3.2023 14:23

Son dakika haberleri: Mourinho 10 yıl sonra geri dönüyor! Büyük bomba...

Son dakika haberleri: Mourinho 10 yıl sonra geri dönüyor! Büyük bomba...

Son dakika haberleri: Jose Mourinho için Real Madrid iddiası gündeme bomba gibi düştü. İspanyol devinin, Carlo Ancelotti'nin ayrılık ihtimaline karşı eski hocası Mourinho'yu listesine aldığı öne sürüldü.

Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Real Madrid iddiası gündeme bomba gibi düştü. İspanyol devinin, Carlo Ancelotti'nin ayrılık ihtimaline karşı eski hocası Mourinho'yu listesine aldığı öne sürüldü.

12 PUAN GERİYE DÜŞTÜ!

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etse de La Liga'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Son olarak lider Barcelona'ya El Clasico'da 2-1 mağlup olan eflatun-beyazlılar, ezeli rakibinin 12 puan gerisine düştü.

MOURINHO GÜNDEME GELDİ

Ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Real Madrid'de, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. İtalyan teknik adamın ismi Brezilya Milli Takımı ile anılırken, Real Madrid olası bir ayrılığa karşı Jose Mourinho'yu gündemine aldı.

10 YIL SONRA DÖNEBİLİR

İngiliz The Sun'un İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; şu anda Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, 10 yıl sonra Real Madrid'e dönebilir. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Mourinho'yu listesine aldığı ve Ancelotti'nin durumuna göre sezon sonu bir görüşme yapabileceği belirtildi.

3 KUPA KALDIRDI

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, eflatun-beyazlılarla 1 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 de İspanya Süper Kupası olmak üzere 3 kupa kaldırdı. 60 yaşındaki teknik adam, Roma'yı da geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon yaparak tarihe geçti.

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Son dakika haberleri: Mourinho 10 yıl sonra geri dönüyor! Büyük bomba...
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