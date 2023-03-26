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Giriş Tarihi: 26.3.2023 16:17

Bodrumspor ile Erzurumspor puanları paylaştı!

DHA
Bodrumspor ile Erzurumspor puanları paylaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takımda 1 puanla sahadan ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Bodrumspor sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Bodrumspor haftayı 42 puanla averaj farkıyla 7'nci, Erzurumspor ise 25 puanla 13'üncü sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
29'uncu dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Gökdeniz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+4'üncü dakikada Erzurumspor'da Alican'ın sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada etkili gelen Erzurumspor'da Shala'nın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
62'nci dakikada ceza sahası dışından sert vuran Süleyman'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
71'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Mustafa Akbaş'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90+7'nci dakikada ceza sahası içinde topla Samet'in vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan
BODRUMSPOR: Sousa - Erkan, Süleyman, Samet, Koray (Dk. 61 Hakan Özmert), Kenan (Dk. 90+6 Apti), Üzeyir, Onur, Gökdeniz (Dk. 77 Omar İmeri), Cenk, Erdem (Dk. 46 Musah Muhammed)
ERZURUMSPOR FK: Mehmet - Mustafa, Batuhan (Dk. 69 Olanare), Eren, Rosheuvel, Özgür (Dk. 46 Shala), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Dk. 59 Ufuk) (Dk. 75 Bergdich), Alican, Orhan, Celal
SARI KARTLAR: Erdem, Kenan, Onur (Bodrumspor) - Cengizhan, Shala, Mustafa Yumlu (Erzurumspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.39 Erkan Değişmez (Bodrumspor)

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Bodrumspor ile Erzurumspor puanları paylaştı!
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