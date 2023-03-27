Galatasaray’da Sacha Boey gelişmesi! Ayrılık sonrası alternatif aranıyor...

Galatasaray, kadrosuna genç ve yetenekli isimleri kadrosuna katmak için transfer çalışmalara başladı. Hedefteki isimler ise İtalya ve Polonya'dan...

Fanatik'te yer alan habere göre; bu sezon sağ bekte gösterdiği performans ile bu bölgede rakiplerine açık ara fark atan Sacha Boey'in, sezon sonunda yüksek bir bedel ile satılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda alternatif isim arayışlarına başlayan Cim Bom'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

OLA AİNA GÜNDEMDE

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Ola Aina'nın izlemeye alındığı öğrenildi. Boey'in olası bir satışında 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızın transfer edilmesi gündemde.

MİCHAL SKORAS İZLENDİ

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, flaş bir ismi takibe aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekiplerinin, Polonya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Michal Skoras'i izlediği belirtildi. 3-1 kaybedilen maçta 1 asist yapan yıldız oyuncunun performansının beğenildiği belirtildi. Ülkesinde Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. (spor x)