Transferde Bernard Mensah için olay iddia! Fenerbahe, Galatasaray...

Kayserispor'un yetenekli 10 numarası Bernard Mensah, önümüzdeki yaz itibarıyla boşa çıkıyor ve İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'da oynamanın planlarını yapıyor! Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mensah, bekleneni verememiş ve Kayserispor'a geri dönmüştü.

BERNARD MENSAH İÇİN KRİTİK KARAR

Daha iddialı bir projede yer alarak tekrar Avrupa'da boy göstermek isteyen Bernard Mensah, menajeri aracılığı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.

İki ekibe de sıcak bakan hücum oyuncusu, kendisine en ciddi projeyi sunan İstanbul ekibi ile anlaşma niyetinde. Bonservissiz olarak gelecek Ganalı futbolcu, imza parası da beklemiyor ama maaşında artış istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY OYUNCU İLE GÖRÜŞECEK

Çok yetenekli olan ama henüz tam anlamı ile potansiyeline ulaşamayan Bernard Mensah'a son bir şans verilebilir!

İstanbul devleri, böyle özel bir yeteneği, bonservissiz olarak transfer etmeye sıcak bakıyor ve kadro derinliğini de artıracağını düşünüyor. (Akşam)