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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:24 Son Güncelleme: 27.3.2023 10:45

Transferde Bernard Mensah için olay iddia! Fenerbahe, Galatasaray...

Transferde Bernard Mensah için olay iddia! Fenerbahe, Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'de forma giyen Bernard Mensah için olay bir iddia ortaya atıldı. Yazın Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni hedefinin İstanbul olduğu aktarıldı. Yetenekli hücumcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşeceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Kayserispor'un yetenekli 10 numarası Bernard Mensah, önümüzdeki yaz itibarıyla boşa çıkıyor ve İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'da oynamanın planlarını yapıyor! Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mensah, bekleneni verememiş ve Kayserispor'a geri dönmüştü.

BERNARD MENSAH İÇİN KRİTİK KARAR
Daha iddialı bir projede yer alarak tekrar Avrupa'da boy göstermek isteyen Bernard Mensah, menajeri aracılığı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.

İki ekibe de sıcak bakan hücum oyuncusu, kendisine en ciddi projeyi sunan İstanbul ekibi ile anlaşma niyetinde. Bonservissiz olarak gelecek Ganalı futbolcu, imza parası da beklemiyor ama maaşında artış istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY OYUNCU İLE GÖRÜŞECEK
Çok yetenekli olan ama henüz tam anlamı ile potansiyeline ulaşamayan Bernard Mensah'a son bir şans verilebilir!

İstanbul devleri, böyle özel bir yeteneği, bonservissiz olarak transfer etmeye sıcak bakıyor ve kadro derinliğini de artıracağını düşünüyor. (Akşam)

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Transferde Bernard Mensah için olay iddia! Fenerbahe, Galatasaray...
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