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Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:52

Igor Tudor için bomba iddia! Yeni takımını duyurdular...

Igor Tudor için bomba iddia! Yeni takımını duyurdular...

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı çalıştıran ve şimdi de Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başında yer alan başarılı teknik diektör Igor Tudor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Marsilya'da gösterdiği performansla dikkat çeken Igor Tudor'un Juventus'un teknik direktörü olabileceği iddia edildi.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devinin dikkatini çekti. Hırvat teknik direktörün yeni adresinin İtalya olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Galatasaray'da da teknik direktörlük yapan Igor Tudor, sarı-kırmızılıların ardından Serie A ekibi Udinese ile anlaşma sağlamıştı. Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapan Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Serie A ekibi Hellas Verona ile sözleşme imzalamıştı.

REKOR KIRDI
Fransa Ligue 1 ekibinde ilk 8 haftada 23 puan toplayan Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, şu anda 28'inci hafta itibariyle 59 puanla Paris Saint Germain'in ardında yer alıyor. 24'üncü haftada 52 puan toplayan Marsilya'da rekor kıran Igor Tudor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Marsilya'da gösterdiği performansla dikkat çeken Igor Tudor'un Juventus'un teknik direktörü olabileceği iddia edildi. Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Juventus'ta yıllık 7 milyon 500 bin euro kazanan Massimiliano Allegri'nin kulüpteki geleceğinin belirsizliği devam ederken ayrılık halinde en güçlü adayın Igor Tudor olduğu belirtildi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Hırvat teknik adamla yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı. Igor Tudor'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. (Milliyet)

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Igor Tudor için bomba iddia! Yeni takımını duyurdular...
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