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Giriş Tarihi: 2.4.2023 22:25

Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Yönetim istifa" sesleri...

Kadıköy’de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde Yönetim istifa sesleri...

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaştığı Beşiktaş maçında 1-0'dan 3-1 geriye düşünce tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.

Taraftarlar daha sonra "Ali Koç istifa" diye bağırarak, sarı-lacivertli kulübün başkanını protesto etti.

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Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Yönetim istifa" sesleri...
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