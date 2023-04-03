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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:23

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası eski futbolculardan olay paylaşımlar! Cristian Baroni, Serhat Akın, Moussa Sow...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası eski futbolculardan olay paylaşımlar! Cristian Baroni, Serhat Akın, Moussa Sow...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı nefesleri kesti. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Maç sonunda eski Fenerbahçeli futbolcularının paylaşımları dikkat çeti. Cristian Baroni, Moussa Sow ve Serhat Akın bu mağlubiyete sessiz kalamadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında nefesler tutuldu, Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaştı. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değildi. Jorge Jesus'un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyordu. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe'yi, Ülker Stadı'nda taraftarları yine yalnız bırakmadı. Ancak Fenerbahçe, Kadıköy'de tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

ESKİ YILDIZLARDAN TEPKİ
Şok bir skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe'de eski futbolcular sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler. Taraftarların en sevdiği isimlerden olan Moussa Sow ve Cristian Baroni kendilerine ait sosyal meyda hesaplarından skora ve sahada mücadele eden oyunculara dair mesaj paylaştılar. Beşiktaş maçlarında attığı gollerle de akıllarda kalan Sow, "Şok" mesajını paylaşırken, Baroni de "Bu onurlu forma çok ağırdır ve biraz daha saygı duyun lütfen" ifadelerini kullandı.

SERHAT AKIN'DAN İSTİFA ÇAĞRISI
Tepki gösterenler arasında Serhat Akın da vardı. Fenerbahçe'de 'Kadıköy Boğası' lakaplı eski futbolcu, sosyal medya hesabından sert açıklamalar içeren mesajlar paylaştı.

MAÇ SIRASINDA VE SONRASI AKIN'IN MESAJLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;
"Eğer gram Fenerbahçelilik varsa bu maçtan sonra istifa edersiniz, hocayı da alın yanınıza!"

"3'lü oynat sen! Tüm büyük maçlardan sonra kötü gidince 4'lüye dön bu nasıl hocalık!"

"Samet'i koruyun siz böyle devam" (Fanatik)

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası eski futbolculardan olay paylaşımlar! Cristian Baroni, Serhat Akın, Moussa Sow...
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