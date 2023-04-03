Konya son nefeste

Ligin 26. haftasında Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisini bitiren Konyaspor, Ümraniyespor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Golsüz ilk yarının ardından ikinci devrede goller yağmur gibi geldi. Ev sahibi Ümraniye, Mrsic'in ortasındaTam bitti derken Onur Ayık, İstanbul ekibini bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 2-1. Ancak G.Saray maçında kilidi açan