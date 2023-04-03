Konya son nefeste

Ligin 26. haftasında Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisini bitiren Konyaspor, Ümraniyespor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Golsüz ilk yarının ardından ikinci devrede goller yağmur gibi geldi. Ev sahibi Ümraniye, Mrsic'in ortasında 62'de Kahraman'ın ters vuruşuylaöne geçti: 1-0. Konyaspor,82'de Diouf'un kafasıyla cevapverdi: 1-1. Tam bitti derken Onur Ayık, İstanbul ekibini bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 2-1. Ancak G.Saray maçında kilidi açan Soner, 90+7'de sahneye çıkıptakımına 1 puanı kazandırdı: 2-2.