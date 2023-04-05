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Giriş Tarihi: 5.4.2023 12:28 Son Güncelleme: 5.4.2023 12:32

Antalyaspor'da Haji Wright gelişmesi! Sabri Gülel Haji Wright’a zam yaptı

Antalyaspor’da Haji Wright gelişmesi! Sabri Gülel Haji Wright’a zam yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen ve Lig'de dev takımlarında transfer gündeminde olan Haji Wright için Antalyaspor'un yeni Başkanı Sabri Gülel zam yaptı.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda boy gösteren ve devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Haji Wright, sezonun tamamlanmasına 2 ay kala yine gündemdeki yerini almaya başladı.

Transfer söylentileri yeniden başlayan ABD'li golcü için devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlenip, sonrasında indirime gidilirken, yeni Başkan Sabri Gülel, gönlündeki rakamı açıkladı.

HAJİ WRİGHT 20 MİLYON EURO
Haji Wright için en yüksek geliri elde etmek istediklerini söyleyen Gülel, "Şu an kafamızda net bir rakam belirlemedik, ancak ben 20 milyon Euro'ya satmak isterim" sözlerini kullandı.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY İSTİYOR
Haji Wright'ın olası satışından gelecek bonservis bedelinin yanı sıra ilerleyen yıllarda da kulübe para kazandıracak bir anlaşmayla göndermeyi istediklerini ifade eden Gülel, "Haji Wright'tan 4-5 sene sonra da kulübün kazanmasını istiyoruz. Sonraki satışlardan da pay alarak... Benim için asıl önemli olan sonraki satıştan pay almak. Arabistan tercihi önümüzde yok, oradan gelen teklifleri değerlendirmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ 5 SANTRFORUNDAN BİRİSİ"
Haji Wright hakkında iddialı sözler de kullanan Sabri Gülel, şu an Avrupa'nın en iyi 5 santraforundan birisi olduğunu savundu.

Haji Wright'ın özelliklerinden bahseden Gülel, "Genç, hızlı, çabuk, atletik, bitiriciliği iyi, fizik gücü yüksek. Bir golcüde olması gereken her şey var. Bu yüzden Avrupa'nın en iyi 5 santrforundan birisi olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

RUSYA'YA GİTMEK İSTEMEDİ
Bilindiği üzere Lokomotiv Moskova, yıldız oyuncu için Akdeniz ekibine 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak, ABD'li yıldız Rusya'da oynamak istemediği için bu teklifi kabul etmemişti. (Ajansspor)

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Antalyaspor'da Haji Wright gelişmesi! Sabri Gülel Haji Wright’a zam yaptı
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