Orkun Kökçü için flaş iddia! Dünya devine gidiyor...

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun için İngiliz devi harekete geçmeye hazırlanıyor.

KRİTERLERE UYGUN

İngiliz basını, iki yönlü bir oyuncu isteyen Mikel Arteta'nın Orkun'u çok beğendiği, maliyet ve yaş olarak da Arsenal'ın bu transfere onay verdiğini yazdı.

30 MİLYON EURO

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Orkun için 30 milyon sterlin ayırdı. Orkun için yapılan analizde, "Sadece 22 yaşında olduğu göz önüne alındığında, Arteta'nın Arsenal'da oluşturduğu genç kadroya da uyuyor" yorumu yer aldı.