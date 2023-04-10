Selahattin Baki'den Erden Timur'a olay sözler! "Büyük bir raconsuzluktur..."

"TİPİK VE KLASİK AÇIKLAMALAR"

Baki, Erden Timur'un elimizdeki kayıtları sezon sonunda açıklayacağız söylemiyle ilgili, "Tipik ve klasik açıklamalar. Varsa Türk futbolunun bekası için açıklasınlar hep beraber görelim. Ama yine bir şey açıklamayacaklar" dedi.

Selahattin Baki, Erden Timur'un canlı yayında gösterdiği transfer belgeler için, "Bunlar birçok futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin, bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklif yaptıkları doğrudur. Bizde de bugüne kadar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un teklifi var. Ama bunu canlı yayında bu şekilde büyük bir zafermiş gibi masaya koymak büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik, Fenerbahçe olarak da girmeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.