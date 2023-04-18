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Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:32

Mohamed Salah'ın sol ayağı, Premier Lig tarihine geçti

Mohamed Salah’ın sol ayağı, Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde 107 kez ile sol ayağıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

Leeds United ile Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar, 6 golle kazanırken Salah adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35'te Gakpo, 39 ve 64. dakikada Salah, 52 ve 73. dakikada Jota ile 90'da Nunez kaydetti. Leeds United'ın tek golü ise 47. dakikada Sinisterra'dan geldi.

Mücadelede 2 gol atan Mohamed Salah ise çılgın bir rekorun sahibi oldu. Mısırlı yıldız, 107 kez ile Premier Lig tarihinin sol ayakla en çok gol atan futbolcusu oldu.

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Mohamed Salah'ın sol ayağı, Premier Lig tarihine geçti
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