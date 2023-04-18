Trabzonspor’da Nenad Bjelica elini taşın altına koydu! İşte 10 maddede Bjelica

Trabzonspor aradığı teknik adamı Hırvatistan'da buldu. Başkan Ertuğrul Doğan, pazarlık yapmayarak yönetimin sunduğu koşulları kabul eden ve elini taşın altına koymak isteyen Nenad Bjelica ile prensipte anlaşmaya vardı. İkili 1.5 yıl için el sıkışırken, Türkiye'de yapılacak son görüşmelerden sonra imzalar atılacak.
EKİPTE BİR DE TÜRK OLACAK
En son ülkesi Hırvatistan'ın Osijek takımını çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 29 Ağustos 2022'den bu yana boştaydı. Trabzonspor'a 6 kişilik kendi ekibiyle gelecek Bjelica'nın teknik heyetinde bir de Türk antrenör olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe oynanacak Sivas maçına da takımla gidecek.
İŞTE 10 MADDEDE NENAD BJELICA
1-Teknik direktörlük kariyerinde 8 kulüp çalıştırdı. Avusturya, İtalya ve Polonya'da görev yapan Hırvat hocanın, son iki kulübü ülkesindeydi.
2-Avusturya'nın Wolfsberger takımını 2009-10 sezonunda bölgesel lig şampiyonu yaparak adını duyuran Bjelica, 2011-12'de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kulübü, tarihinde ilk kez 1. Lig'e (Bundesliga) çıkaran isim oldu.
3-Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Hırvat hoca, Wolfsberger'in ardından sırasıyla Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Osijek'te görev aldı.
4-Zagreb'i iki sezon üst üste (2017- 18, 2018-19) şampiyonluğa ulaştırdı. 2017-18'de Hırvatistan Kupası'nı da kaldırdı.
5-Lovro Majer, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'i o dönem toplam 4.5 milyon Euro'ya Zagreb'e transfer etti. Bu isimleri Hırvat Milli Takımı'na kazandırdı. Şimdiki değerleri 35 milyon Euro bandına ulaşmış durumda.
HIRVATÇA DIŞINDA 5 DİLİ KONUŞUYOR
6-Zagreb'den ayrılırken Hırvatistan Ligi'nde en az 50 maça çıkan hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına (2.53) sahipti.
7-Avrupa'nın gözde stoperlerinden Josko Gvardiol'ü, 2019-20'de Zagreb altyapısından A Takıma kazandırdı. 2021-22'de 18 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Gvardiol'e şimdilerde 100 milyon Euro'nun üstü bir değer biçiliyor.
8- Çalıştırdığı takımlarda en pahalı transferi 3 milyon Euro'ydu. Toplamda 13 futbolcuya, 17 milyon Euro harcattı.
9- Hırvatça haricinde İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe konuşuyor.
10- Hücum felsefesini benimseyen teknik direktörün, son üç kulübünde gol ortalaması 1.50'nin üstünde oldu.