Trabzonspor’da Nenad Bjelica elini taşın altına koydu! İşte 10 maddede Bjelica

İŞTE 10 MADDEDE NENAD BJELICA

1-Teknik direktörlük kariyerinde 8 kulüp çalıştırdı. Avusturya, İtalya ve Polonya'da görev yapan Hırvat hocanın, son iki kulübü ülkesindeydi.

2-Avusturya'nın Wolfsberger takımını 2009-10 sezonunda bölgesel lig şampiyonu yaparak adını duyuran Bjelica, 2011-12'de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kulübü, tarihinde ilk kez 1. Lig'e (Bundesliga) çıkaran isim oldu.

3-Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Hırvat hoca, Wolfsberger'in ardından sırasıyla Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Osijek'te görev aldı.

4-Zagreb'i iki sezon üst üste (2017- 18, 2018-19) şampiyonluğa ulaştırdı. 2017-18'de Hırvatistan Kupası'nı da kaldırdı.

5-Lovro Majer, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'i o dönem toplam 4.5 milyon Euro'ya Zagreb'e transfer etti. Bu isimleri Hırvat Milli Takımı'na kazandırdı. Şimdiki değerleri 35 milyon Euro bandına ulaşmış durumda.