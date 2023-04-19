Karagümrük’te mola sona erdi!

11 maçlık yenilmezlik serisi F.Bahçe karşısında son bulan F. Karagümrük, evinde Ümraniye'yi 4-2 mağlup etti. Konuk takım, Shukurov'un eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. 36'da meşin yuvarlağın başına geçen Umut Nayir, takımına 1-0 üstünlüğü getirdi. 45+1'de Lobljanidze'nin şutunda oyun 1-1'le dengelendi. 45+6'da VAR uyarısıyla Glumac'ın Diagne'ye müdahalesini izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Borini, ev sahibini 2-1 öne geçirdi. 52. dakikada bir kez daha VAR uyarısının ardında penaltı noktasına giden Borini, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Ümraniye, 62'de Kayode ile farkı 1'e indirse de 75'de Diagne sonucu ilan etti: 4-2. Sarı kart gören Shukurov, G.Saray maçında cezalı duruma düştü.
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Süper Lig'deki son 6 golünü penaltıdan atan Fabio Borini, 2010-11 sezonundan bu yana altı gollük seri yakalayan ilk isim oldu.