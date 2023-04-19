Karagümrük’te mola sona erdi!

11 maçlık yenilmezlik serisi F.Bahçe karşısında son bulan F. Karagümrük, evinde Ümraniye'yi 4-2 mağlup etti. Konuk takım, Shukurov'un eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. 36'da meşin yuvarlağın başına geçen, takımına 1-0 üstünlüğü getirdi. 45+1'de'nin şutunda oyun 1-1'le dengelendi. 45+6'da VAR uyarısıyla Glumac'ın Diagne'ye müdahalesini izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi., ev sahibini 2-1 öne geçirdi. 52. dakikada bir kez daha VAR uyarısının ardında penaltı noktasına giden, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Ümraniye, 62'deile farkı 1'e indirse de 75'desonucu ilan etti: 4-2. Sarı kart gören, G.Saray maçında cezalı duruma düştü.Süper Lig'deki son 6 golünü penaltıdan atan Fabio Borini, 2010-11 sezonundan bu yana altı gollük seri yakalayan ilk isim oldu.