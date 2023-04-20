Erling Haaland’ın pijama sevgisi! Tam 59 bin TL...

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, pijamalara karşı olan tutkusunu çok başka bir seviyeye taşıdı. Norveçli santrfor öyle ki bu stilini yatarken değil, günlük hayatta tercih ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun, Dolce&Gabbana markalı 2 bin 450 Sterlin'e (59 bin TL) aldığı parçası en pahalı ürün olarak öne çıkarken yine aynı tasarımcıya ait üstü 1.310 Sterlin, alt kısmı 1.100 Sterlin'lik bir pijaması bulunuyor.
Haaland'ın Monaco GP'si için D&G imzalı 1.000 Sterlin'e mal olan kıyafeti ile aynı markanın 1.125 Sterlin etiketiyle pembe flamingolu pijaması gardırobunun bir başka kıymetlilerinden… Ayrıca yıldız ismin, ipekten yapılan Burberry markalı pijaması da 1.680 Sterlin değeriyle öne çıkıyor.
ZAMLI SÖZLEŞME MANCHESTER
Manchester City, Haaland'a yeni sözleşme önererek 170 milyon Euro olan serbest kalma maddesinden kurtulmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kırmadığı rekor kalmayan Norveçli yıldızı, takımda tutmak amacıyla büyük bir zam teklifinde bulunurken, oyuncunun kontratındaki maddeyi kaldırmayı şartını ortaya koydu.
İNGİLTERE'DE MANŞETLERDE
İngiliz Daily Mail gazetesi, farklı giyim tarzıyla dikkatleri çeken Haaland'ın, pijamaya olan merakını manşetlere taşıdı ve kalem kalem fiyatlarını yazdı.