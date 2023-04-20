Erling Haaland’ın pijama sevgisi! Tam 59 bin TL...

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, pijamalara karşı olan tutkusunu çok başka bir seviyeye taşıdı. Norveçli santrfor öyle ki bu stilini yatarken değil, günlük hayatta tercih ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun, Dolce&Gabbana markalı 2 bin 450 Sterlin'e (59 bin TL) aldığı parçası en pahalı ürün olarak öne çıkarken yine aynı tasarımcıya ait üstü 1.310 Sterlin, alt kısmı 1.100 Sterlin'lik bir pijaması bulunuyor.