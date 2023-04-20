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Giriş Tarihi: 20.4.2023 12:07 Son Güncelleme: 20.4.2023 12:13

Erling Haaland'ın pijama sevgisi! Tam 59 bin TL...

Erling Haaland’ın pijama sevgisi! Tam 59 bin TL...

22 yaşındaki yıldız, pijamaya olan tutkusunu başka bir boyuta taşıdı. Dolce&Gabbana imzalı 59 bin TL’lik etiketli kıyafeti gardırobunun en pahalısı olarak dikkat çekiyor.

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, pijamalara karşı olan tutkusunu çok başka bir seviyeye taşıdı. Norveçli santrfor öyle ki bu stilini yatarken değil, günlük hayatta tercih ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun, Dolce&Gabbana markalı 2 bin 450 Sterlin'e (59 bin TL) aldığı parçası en pahalı ürün olarak öne çıkarken yine aynı tasarımcıya ait üstü 1.310 Sterlin, alt kısmı 1.100 Sterlin'lik bir pijaması bulunuyor.

Haaland'ın Monaco GP'si için D&G imzalı 1.000 Sterlin'e mal olan kıyafeti ile aynı markanın 1.125 Sterlin etiketiyle pembe flamingolu pijaması gardırobunun bir başka kıymetlilerinden… Ayrıca yıldız ismin, ipekten yapılan Burberry markalı pijaması da 1.680 Sterlin değeriyle öne çıkıyor.

ZAMLI SÖZLEŞME MANCHESTER

Manchester City, Haaland'a yeni sözleşme önererek 170 milyon Euro olan serbest kalma maddesinden kurtulmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kırmadığı rekor kalmayan Norveçli yıldızı, takımda tutmak amacıyla büyük bir zam teklifinde bulunurken, oyuncunun kontratındaki maddeyi kaldırmayı şartını ortaya koydu.



İNGİLTERE'DE MANŞETLERDE

İngiliz Daily Mail gazetesi, farklı giyim tarzıyla dikkatleri çeken Haaland'ın, pijamaya olan merakını manşetlere taşıdı ve kalem kalem fiyatlarını yazdı.

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Erling Haaland'ın pijama sevgisi! Tam 59 bin TL...
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