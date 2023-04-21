Mauro Icardi’nin son durumu belli oldu! Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmana devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
İŞTE ICARDI'NİN DURUMU
Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız futbolcu için, "Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.