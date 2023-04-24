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Giriş Tarihi: 24.4.2023 16:48

Konyaspor'dan TFF'ye VAR başvurusu!

Konyaspor’dan TFF’ye VAR başvurusu!

Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması için dilekçeyle başvuruda bulundu.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Konyaspor, Adana Demirspor maçında aleyhlerine hakem hataları yapıldığını ileri sürerek, bu müsabakanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığımız Adana Demirspor maçının 'VAR' kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Müsabakada Sarper Barış Saka'nın vermiş olduğu penaltı kararı ve VAR'da görevli Alper Çetin'in bu karara sessiz kalması spor kamuoyunda infiale neden olmuştur.

TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada 'dinlendirilecek hakemler' ifadesi yer almaktadır. Bu hakemlerin, tarafımıza bildirilmesini ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Tartışmaların son bulması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına bu konunun açığa kavuşturulmasını ivedilikle bekliyoruz.

Hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, sıkıntıların giderilmeyeceği ayyuka çıkmıştır. Bu kapsamda futbolumuzdaki yenilikçi bir yapının her zaman destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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Konyaspor'dan TFF'ye VAR başvurusu!
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