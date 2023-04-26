Sanchez’in rotası Galatasaray!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği ve transfer görüşmeleri Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur tarafından da doğrulanan Alexis Sanchez, bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün listesine girdi. L'Equipe, Marsilya'da çok iyi bir sezon geçiren oyuncunun Fransız ekibinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını ancak Şilili forvetin, Galatasaray tarafından istendiğini yazdı. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamaması halinde yüksek ücreti yüzünden Sanchez ile yola devam etmeyeceğini ve River Plate'ten teklif alan 34 yaşındaki futbolcu için menajerinin 'Alexis, Avrupa'da kalacak' ifadesinin



MİLAN'DAN ZANİOLO OPERASYONU

Nicolo Zaniolo, İtalya'da transfer manşetlerinden düşmüyor. Çizme medyası, kendini bulan oyuncu için Milan ve Juventus'un bu yaz sarıkırmızılı takım ile masaya oturacağını iddia etti. La Gazzetta dello Sport; UEFA'nın, Juve'nin Avrupa kupalarından men edilmesi halinde Torino şehri kulübünün 35 milyon Euro'luk bonservisi ödemekte zorlanacağını ifade ederken, Milan'da ise Charles De Ketelaere ve Brahim Diaz gönderilirse Zaniolo için teklif yapılacağını belirtti.