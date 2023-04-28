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Giriş Tarihi: 29.4.2023 01:08

Borussia Dortmund, Bochum ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı

AA
Borussia Dortmund, Bochum ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund deplasmanda Bochum ile 1-1 beraber kaldı.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 30. haftanın açılış maçında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 5. dakikada Anthony Losilla'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund bu gole 7. dakikada Karim Adeyemi'nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Lider Borussia Dortmund puanını 61'e çıkardı. Şampiyonluk yarışında 2 puan yitiren ve yara alan sarı-siyahlılar maç fazlasıyla Bayern Münih'in 2 puan önünde yer alıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Bochum ise puanını 28'e çıkardı ve 15. sırada kendine yer buldu.

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Borussia Dortmund, Bochum ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı
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