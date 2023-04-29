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Giriş Tarihi: 29.4.2023 12:06 Son Güncelleme: 29.4.2023 12:11

Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatı! Şampiyonlar Ligi'nden pahalı...

Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatı! Şampiyonlar Ligi’nden pahalı...

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının Şampiyonlar Ligi bilet fiyatından pahalı olması dikkat çekti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti. Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN PAHALI
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.

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Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatı! Şampiyonlar Ligi'nden pahalı...
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