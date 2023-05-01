Salih Uçan’ın yeni adresi belli oldu! Serie A’ya geri dönüyor...

Beşiktaş'ın orta sahasında önemli işlere imza atan Salih Uçan, önümüzdeki yaz İtalya'ya geri dönebilir! Çizme basını, Serie A ekibi Torino'nun, Salih için ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.

BEŞİKTAŞLI SALİH UÇAN YENİDEN İTALYA'YA

Daha önce Roma forması ile de İtalya'da ter döken Salih, an itibarıyla yeniden gündemde! İtalyan Torino, Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki performansını yakından takip ediyor ve önümüzdeki sezon planlarında deneyimli orta sahaya da şans vermek istiyor.

6 MİLYON EURO

29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan Torino, futbolcu için 6 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.

DÜZENLİ OYNUYOR

Şenol Güneş sisteminin önemli bir parçası olan Salih, Beşiktaş forması ile bu sezon 28 maça çıktı ve 3 gol ile 7 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Son olarak ise Torino, başarılı orta sahanın olgunlaşması ile birlikte gerçek potansiyeline ulaştığını ve önümüzdeki birkaç sezonda çok daha verimli futbol oynayacağını düşünüyor. (Akşam)