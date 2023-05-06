Şenol Güneş'ten şampiyonluk sözleri! "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

"LİDER OLABİLİRDİK"

Ligde üstlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olduğunu dile getiren Güneş, "Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha çalışmamız lazım, kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda bunlar var, kayıp puanlar. Bunları unutup önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayıs'a kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız" açıklamalarında bulundu.