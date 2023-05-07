Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus: “Şampiyonluk şansımız devam ediyor”
Giriş Tarihi: 7.5.2023 22:42

Jorge Jesus: “Şampiyonluk şansımız devam ediyor”

Jorge Jesus: “Şampiyonluk şansımız devam ediyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçının ardından, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, matematiksel olarak şampiyon olma şanslarının devam ettiğini söyleyerek, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Oynadığımız maçları almamız gerekiyordu ve bugün de 3 puan almamız gerekiyordu, ancak almamız gereken maçı alamadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ama matematiksel olarak hala şansımız var. Benim için hangi maçları alıp kaybettiğimiz değil, bundan sonraki almamız gereken maçlar önemlidir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus: “Şampiyonluk şansımız devam ediyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA