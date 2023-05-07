Son dakika haberleri: Süper Lig’de kritik maç! Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor’a konuk oluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.