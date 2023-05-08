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Giriş Tarihi: 8.5.2023 23:54

Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

AA
Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yılın kadın sporcusu ise Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce seçildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende belli oldu.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı iki yıldır çevrim içi yapılan ödül töreni, 2023'te seyircilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sebastian Coe, Nawal El Moutawakel, Edwin Moses, Boris Becker, Jessica Ennis-Hill, Chris Hoy, Fabio Capello, Luis Figo, Carles Puyol, Patrice Evra, Robert Lewandowski gibi spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Yılın erkek sporcusu ödülünün sahibi, 2020'den sonra bir kez daha Messi oldu. Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki futbolcu, ABD'li basketbolcu Stephen Curry, İsveçli atlet Armand Duplantis, Fransız futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen'in önünde ödüle layık görüldü.

Geçen yıl kadınlar 100 metrede 5. kez dünya şampiyonu olan ve Elmas Lig'i zirvede tamamlayan Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, kariyerinde ilk defa yılın kadın sporcusu ödülünü kazandı. 36 yaşındaki Fraser-Pryce, oylamada ABD'li yüzücü Katie Ledecky, ABD'li atlet Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Alexia Putellas, ABD'li alp disiplini kayakçı Mikaela Shiffrin ve Polonyalı tenisçi Iga Swiatek'i geride bıraktı.

Yılın takımı ödülünü, 36 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Arjantin Milli Futbol Takımı aldı.

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ise 2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşarak dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olan İspanyol Carlos Alcaraz seçildi.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın erkek sporcusu: Lionel Messi (Arjantin) - Futbol

Yılın kadın sporcusu: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) - Atletizm

Yılın takımı: Arjantin Milli Takımı - Futbol

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Carlos Alcaraz (İspanya) - Tenis

Yılın geri dönüşü: Christian Eriksen (Danimarka) - Futbol

Yılın engelli sporcusu: Catherine Debrunner (İsviçre) - Para atletizm

Yılın ekstrem sporcusu: Eileen Gu (Çin) - Serbest stil kayak

İyilik için spor: TeamUp - Mülteci çocuklara destek

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Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu
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