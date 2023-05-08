Ümraniye ‘Umut’landı

Düşme hattında yer alan HangiKredi Ümraniye, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.. Diğer golü Kayode kaydetti. Sivasspor ise tek sayısını Gradel'in ayağından buldu.İlk yarının uzatmalarında Glumac'a tokat atan Sivassporlu Yatabare, sarı kart gördü. Ancak hakem Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi. Ardından da sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartını çıkardı.