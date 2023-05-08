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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Ümraniye ‘Umut’landı

Ümraniye ‘Umut’landı

Kırmızı-beyazlılar, Umut Nayir’in hat-trick yaptığı maçta Sivas’ı farklı yendi

Düşme hattında yer alan HangiKredi Ümraniye, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konuk takım, Yatabare'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyunun yarısını 10 kişi oynarken Ümraniye'de bir penaltıdan olmak üzere 3 kez ağları sarsan Umut Nayir, galibiyetin baş mimarı oldu. Diğer golü Kayode kaydetti. Sivasspor ise tek sayısını Gradel'in ayağından buldu.

TOKAT ATTI, VAR UYARISIYLA KIZARDI
İlk yarının uzatmalarında Glumac'a tokat atan Sivassporlu Yatabare, sarı kart gördü. Ancak hakem Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi. Ardından da sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartını çıkardı.

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Ümraniye ‘Umut’landı
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