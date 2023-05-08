Ümraniye ‘Umut’landı

Kırmızı-beyazlılar, Umut Nayir’in hat-trick yaptığı maçta Sivas’ı farklı yendi
Düşme hattında yer alan HangiKredi Ümraniye, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konuk takım, Yatabare'ningördüğü kırmızı kart nedeniyleoyunun yarısını 10 kişioynarken Ümraniye'de birpenaltıdan olmak üzere 3 kezağları sarsan Umut Nayir, galibiyetinbaş mimarı oldu. Diğer golü Kayode kaydetti. Sivasspor ise tek sayısını Gradel'in ayağından buldu.
TOKAT ATTI, VAR UYARISIYLA KIZARDI
İlk yarının uzatmalarında Glumac'a tokat atan Sivassporlu Yatabare, sarı kart gördü. Ancak hakem Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi. Ardından da sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartını çıkardı.