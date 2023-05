Galatasaray, Lale Orta için TFF’ye gidiyor!

Galatasaray Kulübü, TFF'ye yeni bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, SABAH Spor yazarı eski hakem Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki açıklamalarının ardından harekete geçiyor. Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, Lale Orta'nın MHK'nin başına geçtiği tarihten itibaren bütün maçların soruşturulmasını isteyecek. İddiaların bir hayli ciddi olduğunu belirten Galatasaray yönetimi, telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecek.





ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

SABAH Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-İstanbulspor maçında hakem Kadir Sağlam'a düşük not veren gözlemci Erol Ersoy'a, puanını yükseltmesi için diğer gözlemci İsmet Arzuman'ın baskı uyguladığını söylemişti. İşte Toroğlu'nun açıklamaları: "Maç bittikten sonra Arzuman, Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, bu bir siyah-beyaz hata' diyor. Arzuman, Lale Orta ile görüşüyor, Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor. Arzuman, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi 3 maça gidiyor. Ersoy cezalandırılıyor. Lale Orta, maç sabahı hakemleri arayarak bazı şeyler konuşuyormuş. İnkar edebilir. Belki destek için arıyordur ama son derece yanlış. Hakem zaten maçın havasına giriyor. Söyleyeceği her şeyi yanlış yorumlayabilir."